Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil tacizci polisi savundu: Bir telaş içerisinde olmuş bir olay... /20 Şubat 2019 10:40

AKP'li vekil tacizci polisi savundu: Bir telaş içerisinde olmuş bir olay...

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara’da üniversite öğrencisi Merve Demirel’e gözaltına alınırken cinsel tacizde bulunan polisi aklamaya çalıştı.

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Zengin, “Bir telaş içerisinde, bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği yanlış bir hareket” şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.

Muhalefet partisi vekilleri, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda taciz olayını gündeme getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, söz konusu cinsel saldırıyı şu ifadelerle anlattı:  “Ankara’nın göbeğinde bir polis bir genç kadını gözaltına alırken cinsel saldırıda bulunuyor. Günlerdir kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda da açık ve net bir şekilde cinsel saldırı maalesef görülüyor. Günlerdir kamuoyu bu iğrenç olaya tepki gösterirken, bahsi geçen polisle ilgili hareke geçilmesini beklerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü ‘Babası f..cü’ diye açıklama yapıyor. ‘Özrü kabahatinden büyük’ dedikleri bu olsa gerek. Hukukun işlediği bir ülke olsaydık öncelikle o polis, sonra da bu açıklamayı yapan emniyet müdürü görevden alınırdı. Tam da iktidarın kolluğuna yakışır bir açıklama.”

TACİZCİ POLİSİ SAVUNDU

Kurtulan’ın konuşması ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, polisin fotoğraflara da yansıyan cinsel saldırısına ilişkin, “Bir telaş içerisinde, bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği yanlış bir hareket. Bu da yanlış, olmamalıydı” ifadelerini kullandı.
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