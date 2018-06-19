AKP'li vekil 'MHP yüzde 2-3'lük parti' demiş





MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “MHP’ye oy vermeyin diyerek fitne sokmaya çalışan bir milletvekili adayı var” diyerek tepki gösterdiği ismin kim AK Parti’nin Kayseri milletvekillerinden biri olduğu belirtiliyor.



Bahçeli söz konusu konuşmayı Kayseri’de yapmıştı. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Bahçeli’nin tepki gösterdiği isim, AK Parti listelerinden seçilebilecek sarıdan yeniden milletvekili adayı gösterilen bir isim. AKP’li vekilin Kayseri’nin Develi ilçesinde seçim çalışması yaparken “MHP’ye verilen oylar boşa gider, oyunuzu MHP’ye vermeyin. Yüzde 2-3’lük bir parti” dediği aktarıldı. Bu durum MHP’nin 2. sıra adayı Baki Ersoy’a şikayet edildi. Ersoy da bilgiyi MHP yönetimine aktardı.





‘NE CUMHURBAŞKANINI NE CUMHUR İTTİFAKINI AĞIZLARINA ALIYORLAR’





Bahçeli önceki gün de ‘’Halkla münasebetleri sırasında ne Cumhurbaşkanını ağızlarına alıyorlar, ne Cumhur İttifakı’nı ağızlarına alıyorlar. Sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mecliste güçlü olmasını telkin ediyorlar. Ama bunu yaparken de Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermenin bir manası yok zaten. Yüzde 2-3’lüktür diye bir propaganda başlatıyorlar” demişti.