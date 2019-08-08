AKP'li vekil İBB'de işe girdiği gün ABD'ye doktoraya gönderilmiş!

AKP milletvekili Ravza Kavakçı’nın, 2008’de İBB'de işe girdiği gün ABD’ye gönderildiği ortaya çıktı.

Bilgisayar mezunu Kavakçı’ya siyaset doktorası yapması için burs verildiği ortaya çıkmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kavakçı'nın belediyeye borçlu olduğunu açıklamıştı.





BİLGİSAYAR MEZUNU KAVAKÇI, İBB TARAFINDAN SİYASET DOKTORASINA GÖNDERİLDİ





İBB kaynaklarına göre Ravza Kavakçı Kan, 16 Aralık 2008’de Metro AŞ’de insan kaynakları uzmanı oldu. Bilgisayar mezunu Kavakçı, işe girdiği gün ABD’ye “siyaset doktorası eğitimine” gönderildi. İBB ile sözleşmesine göre 6 yıl 8 ay mecburi hizmet yapma şartı getirilen Kavakçı, 2 Eylül 2013’te döndü, iki yıl sonra da milletvekili seçildi.





Beş yıllık doktora süresince Ravza Kavakçı Kan’a asgari ücretin bir buçuk katı maaş ödendiği belirtildi.





Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “En makul çözüm, burs tutarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarına yatırmasıdır” dedi.