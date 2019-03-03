Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Ünal önce Pelikan çetesine 'örgüt' deyip saydırdı, sonra sildi /03 Mart 2019 16:21

AKP'li Ünal önce Pelikan çetesine 'örgüt' deyip saydırdı, sonra sildi

Eski AKP milletvekili Aydın Ünal, “Pelikan isimli örgütün partiyi sinsice zehirlediğini” söyledi. Ünal’a göre AKP’yi içeriden çökertmeyi gaye edinen “örgüt”, başarıyla yolunda ilerliyor.

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Havuz medyasındaki yazılarına geçen günlerde son veren Aydın Ünal, sosyal medya hesabında ilginç bir mesaj paylaştı. Ahmet Davutoğlu'nu Erdoğan'ın emriyle yayınladıkları bildiriyle gönderen ve Pelikan Çetesi olarak bilinen oluşuma, yaklaşık 3 yıl sonra tepki gösteren Ünal şunları yazdı:

“Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim:

Adına “Pelikan” da denilen gizli bir ÖRGÜT AK Parti’yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek.”

Ünal daha sonra tweetini sildi ve şu mesajı yazdı:

''İncinenler olmuş, hatır için sildim twiti. Korkmak, susmak, sinmek, sorun yokmuş gibi davranmak aşağılara çekiyor bizi. Yere çakılıncaya kadar fark edilemeyecek bu belli ki...''

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