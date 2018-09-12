Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'li Turan'dan ilginç yorum: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor! /12 Eylül 2018 02:32

AKP'li Turan'dan ilginç yorum: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor!

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine, üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz" dedi.

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Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler Köyü'nde elma bahçelerinde hasada devam eden üreticilerle bir araya geldi.
Elma bahçelerini ve elma hasadı dönemini yerinde inceleyen ve onlarla elma toplayan Turan, üreticilerle görüşüp sorunlarını dinledi.

Bayramiç'in Türkiye'nin yüzde 6 oranında elma ihtiyacını karşıladığını belirten Turan, "Çanakkale'mizin her köşesi farklı bir kıymet, farklı bir marka. Bayramiç meyvede bambaşka bir marka. Şu an elma sezonunun başladığı dönem. Biz elma hasadı için Bayramiç'e geldik, köylülerimiz ile görüştük. Bize elma hediye ettiler. Onları yerinde tadına bakarak değerlendirdik. Tabi en keyiflisi ise bu sene ürünümüzün çok daha kıymetli olması, çok daha üretimin fazla olması ve fiyat pazarının canlı olması. Ümit ediyorum hasat bu sene çok daha canlı olacak. Çok daha ekonomik karşılığını bulacak. Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz" dedi.
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