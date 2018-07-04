AKP'li Sofuoğlu meclise 'vergisiz' aldığı lüks Lamborghini ile geldi...

Sofuoğlu'nun kullandığı aracın vergiden muaf MA-MZ plakaya sahip olması tartışmaya yol açtı. Odatv'de yer alan habere göre AKP’li Sofuoğlu’nun kullandığı Lamborghini’nin plakası 34 MK 001.







MA ile başlayıp MZ ile biten plaka harf grupları, Türkiye'ye geçici olarak tetkik, tahsil ve çalışma amacıyla gelmiş olanların araçlarına tahsis ediliyor. Bu misafir araç plakasını alan şahıslar araçlarını Türkiye’de kullanmak için vergi ödemiyor.













Sofuoğlu'nun vergi vermemek için misafir araç plakası kullandığı belirtilince Sofuoğlu'dan da açıklama geldi.





BBC Türkçe'ye konuşan Sofuoğlu, "araç yabancı uyruklu eşimin üzerine kayıtlı, hakkımızı kullanıyoruz" diyerek şunları söyledi:





Araç, eşim Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı. Kanunen araç sahibinin eşi de kullanabiliyor. Devletin ilk aracı alırken tanımış olduğu bir hak söz konusu, bunu kullandım. Vergi ödenmediği iddiaları doğru değil. Devlete araç için 700 bin dolarlık teminat gösterdim, her yıl da 50-60 bin lira teminat masrafı var. 36 bin lira da vergi ödüyorum.







