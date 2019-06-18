AKP'li Şevki Yılmaz'a 'Milli Görüş'ten yalanlama

AKP’li Şevki Yılmaz’ın, Milli Görüş’ün kurucu isimlerinden ve kapatılan Fazilet Partisi eski genel başkanı Recai Kutan ile Lütfi Doğan’ın, 23 Haziran seçiminde ‘Cumhur ittifakı’ adayı AKP’li Binali Yıldırım’a destek verdiği iddiasına söz konusu isimlerden ‘jet yalanlama’ geldi.





Şevki Yılmaz, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yaptığı ve 23 Haziran seçiminde AKP ile MHP’nin adayı Binali Yıldırım’a desteğini açıkladığı konuşmasında şöyle demişti: “Pireye kızarak vatan yorganını oylarla yakmamalıyız. Ben partiyi değil Türkiye’nin geldiği noktayı destekliyorum. Çok ağır bedeller ödedik. Lütfi Doğan hocam ve Recai Kutan ağabey de bizimle aynı görüşte. Particilikle bir yere varamayız. En büyük parti Türkiye’dir. En büyük ırk Türkiye’dir. Vatan olmazsa parti olur mu? Hırslarımızla bu gemiyi vatanı bölecek korsanlara teslim edersek şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacağız. Saadet Partililer, Erbakan hocamızı mahkum eden partiye nasıl destek verebilirler.”





Kutan: Bir Milli Görüşçü olarak, Saadet Partisi adayının desteklenmesi kanaatindeyim



AKP’li Şevki Yılmaz’ın, Milli Görüş’ün eski ağır toplarının AKP adayına destek vereceği iddiası hakkında, aynı zamanda kapatılan Refah Partisi’nin de önemli isimlerinden olan Recai Kutan, Milli Gazete’ye açıklama yaptı.





Şevki Yılmaz’ın iddialarına karşılık, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Eski Genel Başkanı Recai Kutan, Milli Gazete aracılığıyla şöyle yanıt verdi: “Bir grup eski siyasi önümüzdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sırasında AK Parti’nin adayını destekleyeceğini ifade ettikten sonra benim ve Lütfi Doğan hocamızın da aynı görüşü paylaştığımızı söyledi. Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı var. Yani bir Milli Görüşçü olarak seçimde Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın desteklenmesi kanaatindeyim. Lütfi Doğan hocamızın da aynı kanaatte olduğunu biliyorum. Bu açıklamayı yapmakta zorunluluk gördüm.”

