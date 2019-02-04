Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Sancaktepe belediyesinde başkan kadrolaşması /04 Şubat 2019 09:13

AKP'li Sancaktepe belediyesinde başkan kadrolaşması

13 icra dosyası ve 400 milyon lira borcu ile gündeme gelen Sancaktepe Belediye Başkanı ve AKP’nin Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem’in kuzenlerini, yeğenlerini ve bacanağını belediye kadrolarına yerleştirdiği öğrenildi.

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Belediyenin borçları nedeniyle başarısız bulunduğu için Sancaktepe yerine Ataşehir’de aday gösterildiği öne sürülen Erdem’in belediye kadrolarını yakın aile çevresine açtığı belirtildi. Sancaktepe Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Sinan Doğan’ın Belediye Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Sancaktepe Belediyesi’nde ve Sancaktepe Belediye Spor Kulübü’nde çalışan bazı kişilerin belediye başkanı İsmail Erdem’in akrabaları olduğu söylendi.

Sancaktepe Belediye Spor Kulubünde yöneticilik yapan Enis Erdem’in, Belediye Sportif Direktörü Yakup Ateş’in, Sancaktepe Belediye Spor’da futbolcu olan Mahmut Talha Eren’in İsmail Erdem’in yeğenleri olduğu ifade edildi.


Önergede yer alan isimlere göre, Sancaktepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hamza Erdem, yine özel kalem biriminde görevli Yusuf Eren, Eyüp Eren, Ertuğrul Eren ve Kütüphane Müdürü Yavuz Kul da Erdem’in yeğenleri. Bunun yanında Erdem, Sancaktepe Spor Kulübü’nün müdürlüğüne kuzeni Yunus Gül’ü, 15 Temmuz Stadı Tesis Sorumlusu görevine ise bacanağı Osman Yılmaz’ı getirdi. Önergede söz konusu kişilerin işe ne zaman alındığı, işe alınma sürecinde Erdem’in kişisel bir inisiyatifi olup olmadığı sorularına yer verildi
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