Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şamil Tayyar’dan Akit’e: Aşağılık adam /21 Ekim 2017 14:24

AKP'li Şamil Tayyar’dan Akit’e: Aşağılık adam

AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabından Akit'in Gökçek iddiasına sert cevap verdi.

Gökçek CHP'li ilan edildi

AKP'ye yakın Akit TV, iki gün önceki "Gün Başlıyor" programında ciddi bir ortaya attı.

Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu öne sürdü. Özmen, “İddialara göre Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın Angora evlerinde CHP’li kurmaylarla bir araya geldi. Evet, CHP’li kurmaylara Melih Gökçek’in size geçebilirim mesajı verdiği iddia ediliyor.” ifadelerini kullanmıştı. 

“SÜZME, AŞAĞILIK ADAM”

Özmen’in bu iddiasına cevap AKP’den geldi. AKP Milletvekili Şamil Tayyar, “Akit TV'de bir süzme, Gökçek CHP'ye geçmek için mesaj gönderdi demiş! Yuhhh. Öfkenizi kusun, kusun da biraz insaf. Aşağılık adam.” dedi.


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