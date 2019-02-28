AKP'li rektör durumdan vazife çıkardı: Üniversitede tanzim satış tezgahı!

Ankara ve İstanbul'daki AKP'li belediyelerin başlattığı tanzim satış uygulaması, şimdi de üniversite kantininde. Sol Haber'in haberine göre AKP'li rektör durumdan vazife çıkarttı ve İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde tanzim satış için manav tezgahı kuruldu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektörlük görevine getirilen AKP'nin eski genel başkan yardımcısı Nükhet Hotar'ın yönettiği DEÜ'de tanzim satış tezgahı kuruldu. DEÜ Rektörlüğü'ne bağlı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen uygulama kapsamında, Tıp Fakültesi kantinindeki tezgahta patates, soğan, domatesi, portakal ve elma satılmaya başlandı. Ödemiş'teki üreticiden alınan ürünlerin satıldığı öğrenildi.





DEÜ'deki tanzim satış tezgahını görenler, "AKP'li rektör durumdan vazife çıkardı, tanzim satışı üniversiteye getirdi, akademiye manav tezgahı kurulan ilk üniversite DEÜ oldu" yorumunda bulundular.