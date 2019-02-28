Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li rektör durumdan vazife çıkardı: Üniversitede tanzim satış tezgahı! /28 Şubat 2019 15:49

AKP'li rektör durumdan vazife çıkardı: Üniversitede tanzim satış tezgahı!

Erdoğan'ın talimatı üzerine Ankara ve İstanbul'da AKP'li belediyelerin başlattığı tanzim satış uygulaması, şimdi de İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinde başladı. Durumdan vazife çıkaran AKP'li Rektör Nükhet Hotar'ın yönettiği üniversitenin tıp fakültesi kantininde tanzim satış için manav tezgahı kuruldu.

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Ankara ve İstanbul'daki AKP'li belediyelerin başlattığı tanzim satış uygulaması, şimdi de üniversite kantininde. Sol Haber'in haberine göre AKP'li rektör durumdan vazife çıkarttı ve  İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde tanzim satış için manav tezgahı kuruldu. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektörlük görevine getirilen AKP'nin eski genel başkan yardımcısı Nükhet Hotar'ın yönettiği DEÜ'de tanzim satış tezgahı kuruldu. DEÜ Rektörlüğü'ne bağlı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen uygulama kapsamında, Tıp Fakültesi kantinindeki tezgahta patates, soğan, domatesi, portakal ve elma satılmaya başlandı. Ödemiş'teki üreticiden alınan ürünlerin satıldığı öğrenildi. 

DEÜ'deki tanzim satış tezgahını görenler, "AKP'li rektör durumdan vazife çıkardı, tanzim satışı üniversiteye getirdi, akademiye manav tezgahı kurulan ilk üniversite DEÜ oldu" yorumunda bulundular. 
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