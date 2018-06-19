AKP'li kadın oyunu iki kez mi kullandı?

Erdoğan ilk önce Brüksel'de oy kullandı. 15 Haziran'da Brüksel'de oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı da "Oyumuzuda kullandik vatanimiza milletimize hayirli olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah" diyerek paylaştı.



Şengül Erdoğan, dün yaptığı paylaşımda ise İzmir Adnan Mendere Havalimanı'ndan oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.







Erdoğan paylaşımına gelen "Masallah komsum oyları Çifter Çifter kullandin bu herkese nasip olmaz" yorumuna ise, "Bu seferlik oyle oldu figencim nazip diyeyim" cevabını verdi.





Erdoğan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ise fotoğrafların şaka amaçlı çekildiğini iddia etti.













