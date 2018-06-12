Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim: İttifak %45'i bulmuyor /12 Haziran 2018 12:36

AKP'li isim: İttifak %45'i bulmuyor

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlere iki haftadan az bir süre kala her iki ittifakın ve HDP’nin ‘oy eşikleri’ni yazdı

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Selvi’nin AKP-MHP-BBP ittifakı için “Cumhur ittifakı açısından yüzde 45 aşılmış değil” vurgusu dikkat çekti.

Selvi, “Milletvekili seçiminde kritik eşikler önemini koruyor. Bu, Meclis seçiminde hiçbir partinin işinin kolay olmadığını gösteriyor. ‘Cumhur ittifakı’ açısından yüzde 45, ‘millet ittifakı’ için yüzde 38 ve HDP için yüzde 10 sınırları aşılmış değil, milletvekili seçiminde psikolojik eşik sürüyor, bıçak sırtı bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde müthiş bir iniş ve çıkış yaşanıyor. Son 12 günde bu hızlanır mı bilemem. O nedenle cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili ulaştığım verileri aktarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Selvi’nin iddiasına göre Erdoğan ilk turda yüzde 50’yi bulurken, İnce’yi hedef aldıkça İnce’nin oy oranı da yükseliyor.
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