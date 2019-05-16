AKP'li isim bile isyan etti: 28 Şubat'ta bile ben böyle baskı görmedim

Gazeteci yazar Ömer Turan sosyal medya hesabı aracılığıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.





Günümüz siyasal ortamında oluşan baskının 28 Şubat dönemini geçtiğini söyleyen Turan, "28 şubat sürecinde bile ben bu kadar baskı görmedim, yaşamadım." ifadelerini kullandı.





BUNLARI YAZDIĞIM İÇİN...





Gazeteci yazar Ömer Turan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: "28 şubat sürecinde İstanbul'daydım. Tam bir Milli Görüşçüydüm, Beyazıtta yapılan tüm mitinglere katıldım. Başkasını bilmem ama kendi açımdan şunu söyleyebilirim: 28 şubat sürecinde bile ben bu kadar baskı görmedim, yaşamadım. İnşallah bunları yazdığım için başıma bir şey gelmez."















