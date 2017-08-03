Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu! /03 Ağustos 2017 17:17

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

Yeni Türkiye'nin hukukçusu Selman Öğüt: Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan İstanbul Selman Öğüt skandal açıklamalarda bulundu. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Öğüt, hukuku ve yargıyı yok sayıp linci meşrulaştırarak, 15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilen askerler hakkında şunları söyledi: 

"Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim. Orada zaten hukuk yok. Kusura bakmayın saatlerce orada duran insanlara ateş edenler, öldürenler her türlü muameleye layıktırlar. Kimse 'Bu adamlar size kurşun sıktı, siz de bunları dövdünüz' diyemez. Hukukçu olarak bunu kabul etmiyorum." 

Öğüt'e yanıt veren CHP PM Üyesi Canan Kaftancıoğlu, "Orada linç edilenler isterse darbenin bir numaralı sorumlusu olsun, siz orada hukuku yok sayarak, biz kendi hukukumuzu uygularız 'linç edilir' gibi bir mantığa cevap vermek bile istemiyorum. Siz linci meşrulaştırıyorsunuz" dedi.

Selman Öğüt'ün Kaftancıoğlu'nun sözlerine "Evet darbecilere karşı linci meşrulaştırıyorum. Ben linç ederim" diye cevap verdi.

Sosyal medya kullanıcıları Selman Öğüt'ün linci meşrulaştıran sözlerine büyük tepki gösterdi.
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