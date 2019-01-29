AKP'li Fatih Belediyesi'ne soruşturma açıldı

Fatih Belediyesi’nin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödemesi soruşturulacak. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi kararında yapılmayan konserlere ödeme yapılmasına dikkat çekti. CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, Fatih Belediyesi’nin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan rapora şerh koymuş, belediyenin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödemesinin de aralarında olduğu birçok tespitini yargıya taşımıştı. Fatih Kaymakamlığı tarafından 4 belediye yetkilisi hakkında geçen yaz soruşturma izni verilmemişti.









Soruşturma izni





Soylu, Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi’ne başvurarak karara itiraz etti. İstanbul İdare Mahkemesi itirazı inceleyerek Fatih Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Mehter Kültür Sanat Konser ve Spor Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alım İşi”ne dikkat çekti. Mahkeme “hizmet alım işi çerçevesinde yapılan hizmet alım işinde yapılmayan konserlere ödeme yapıldığı, ancak tekrar hakedişlerden kesilerek kamu zararının tazmin edildiği iddiasının; somut olayın niteliği dikkate alındığında, hazırlık soruşturması ve ceza kovuşturması yöntemleriyle sonuçlandırılması gerektiği sonucuna” varıldığını kaydetti. İtirazı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Kargılı ile Mali Hizmetler Müdürü Hasan Demircan yönünden sadece bu iddia bakımından kabul eden mahkeme haklarında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın bu kısmının kaldırılmasına 20 Aralık 2018’de oybirliğiyle karar verdi.





“İsrafa neden oldu”

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Soylu “Açık ihale bedeli çok yüksek ve belediye bütçesini hayli zorlayacak miktardadır. Bu hizmetin alınması bütçe harcamalarının düşüncesizce harcandığının bir göstergesidir. İhale bedeli çok yüksektir ve bütçe israfına sebebiyet vermiştir. Denetim raporumda bu şekilde yer verdim ve görevi kötüye kullanma şikâyetini yargıya taşıdım” dedi.