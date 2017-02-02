AKP'li eski vekilden şok referandum iddiası

ESKİ AKP’Lİ VEKİL: PAKETİN SARAY’A SUNULMAMASININ SEBEBİ İMLA DEĞİL, DOLANDIRICILIK!





Eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran, ”TBMM’den geçen ‘Erdoğan’ın Başkanlığı’ paketi neden Erdoğan’ın imzasına gönderilmedi.? Bunu yazacağım.” diye duyurduğu bilgileri Twitter hesabından paylaştı.





İşte İşbaşaran’ın 16 madde halinde sıraladığı o Tweet’ler:





CB Erdoğan’ın Başkanlığı yasa ‘Paketi’ine destek veren partinin milletvekili ile konuştum. Kamuoyuna yansımayan büyük kavga var.





Erdoğan’ın ‘Başkanlık yasa paketi’ meclisten geçtikten sonra,geçen yasanın noktaları, virgülleri ile oynanmış. MHP Bunu yakalıyor.





MHP, TBMM’den geçen yasanın orjinal hali ile CB Erdoğan’ın onayına sunulmak istenen yasanın farklı olduğunu görünce resti çekiyor.





Bahçeli, ‘Referandum propagandasında MHP Olmayacak’ diye açıklama yapınca TBMM’den geçen yasa CB Erdoğan’a gönderilemiyor.





Bu gelişmeler üzerine, TBMM Bir açıklama yaptı. “Gecikmenin nedeni imla hataları” diye. İmla hatası falan değil, dolandırıcılık!





Aldatmaca; Erdoğan’ın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olması. Bunu bir cümle- İmla oyunu ile hal etmişler.





MHP, TBMM’den geçen ‘Erdoğan’ın Başkanlık yasası’nın yeniden TBMM’den görüşülüp düzeltilmesini istiyor.





MHP, haklı olarak. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlık yemini ortada dururken,Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı ve Başkomutanlığı nasıl olacak?





AKP Ve Saray MHP’ye;CB Erdoğan AKP’nin başına geçemeyecekse, bu yasayı neden çıkardık o zaman. MHP:Baştaki tavrımız buydu,hile yapmayın





TBMM, çıkan Anayasa değişikliğini hemen CB Erdoğan’a gönderseydi,en geç 15 Gün sonra onaylama zorunluluğu vardı.Böylece pazarlık sürüyor





Sayın Bahçeli, şöyle veya böyle bir tavır ortaya koymuştur. Ama, bir partinin ve TBMM’nin dolandırılması affedilecek bir durum değil!





Her şerde bir #HAYIR Vardır. Bu Anayasa değişikliğini (ERDOĞAN’NIN BAŞKANILIĞI) iptal edin ve ülkeyi iç çatışmaya sokmaktan vazgeçin!





Bu durum, Bahçeli için bir şanstır! Bu referandum, MHP’nin kendi içinde silahlı çatışmaya sebep olacak. Kan dökülecek! VAZGEÇİLMELİ!





Yalnız MHP Değil, bu referandum ülkeyi silahlı çatışmaya sürüklüyor. Kesinlikle kan dökülecek! Bu bir akıl tutulması! VAZGEÇİN!





TBMM’nin gecikmemin nedenini; ‘İmla hatalarını düzeltiyoruz’ demesi inandırıcı değil. TBMM Kanun-Kararlar müdürlüğü çok titiz çalışır.































