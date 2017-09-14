AKP'li eski vekilden gazeteciye: Hukuk da mahkeme de benim!

AKP'li eski vekilden gazeteciye tehdit: Hukuk da mahkeme de benim





Sakarya'nın Hendek İlçesi'ne getirilmesi düşünülen yarı açık cezaeviyle ilgili Hendek Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda bir toplantı yapıldı.





Sol'un Bizim Sakarya Gazetesi’den aktardığı habere göre; toplantıya Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, AKP ilçe başkanı Alİ Kemal Sofu, MHP ilçe başkanı Turgut Babaoğlu, belediye meclis üyeleri, yurttaşlar ile eski AKP milletvekilli ve eski Hendek Belediye Başkanı olan Sakarya Kent Konseyi Başkanı Ali İnci katıldı.





Toplantı sonrasında ise meclis toplantı salonu koridorlarında bir saldırı yaşandı. Gazeteci Orhan Topçu’nun üzerine yürüyerek, fiziki saldırıda bulunan Ali İnci “Benim hakkımda yazı yazma, seni kötü ederim” sözleriyle Orhan Topçu’yu tehdit etti. Bunun üzerine Topçu, “Ne yapacaksınız beni dövdürtecek misiniz? Siz bir siyasetçisiniz ve ben sizin hakkınızda yazmaya devam edeceğim. Yazılarımla ilgili bir sıkıntınız var ise hukuki yollara başvurun. Susarsam, dilsiz şeytanım. Susmayacağım” sözleriyle İnci’ye karşılık verdi.





Bu sözler sonrasında İnci, “Hendek’te hukuk da mahkeme de belediye de benim” diyerek yeniden Orhan Topçu’nun üzerine yürüdü. Saldırıyı, araya girenler önledi.