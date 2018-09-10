AKP'li eski Tarım Bakanından ilginç şarbon yorumu: Ölen var mı?

Şarbon vakaları gündemdeki yerini korurken eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bizim dönemimizde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık" dedi.





Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e konuşan Fakıbaba, şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını istedi.





"Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var" diyen Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü:





"Şu soruların cevaplanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı her şeyden önemlidir."