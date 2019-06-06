AKP'li eski bakandan tartışılan İmamoğlu açıklaması: İsmini bile bilmiyormuş

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun adını bilmediğini öne sürdü. Eroğlu’nun twitter hesabından İmamoğlu, Binali Yıldırım’la ilgili paylaşımları olduğu da görüldü.





İSMİNİ BİLE BİLMİYORUM

Memleketi Afyonkarahisar’da bayramlaşma törenine katılan AKP’li Eroğlu, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili “Kazandıracak olan İstanbul halkıdır. İstanbul halkı şimdiden özellikle tavrını koydu. Çok çalışkan, gayretli ve Türkiye’de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım’dan yana tavır koyacağına inanıyorum ve onun kazanacağına inanıyorum. Onun önce sandıktan çıkması lazım. O kişi, CHP’nin adayı ismini bile bilmiyorum şu anda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar.” dedi.





CHP ADAYINI YUNANİSTAN DESTEKLİYOR

İstanbul seçimlerinde büyük usulsüzlükler olduğunu savunan Eroğlu, “Oyların çalındığı tespit edildi. Bu yüzden YSK İstanbul’da yeniden yapılmasına karar verdi. Dolayısıyla İstanbul halkı karar verecektir. Onu göreceğiz inşallah. ABD’deki bir gazeteye demeç olarak vermesi de kendi takdiridir. Onu bilemeyiz. Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor.” diye konuştu.