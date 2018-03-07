AKP'li Cemil Çiçek'ten Erdoğan'a ilginç eleştiri...

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz" sözlerini hatırlatarak, "Bunu kim yaptı?" diye sordu. Çiçek, "Cumhurbaşkanımız zaman zaman söylemiyor mu? 'İstanbul'un siluetini bozduk' diyor. E kim bozdu? Amerika mı, Rusya mı bozdu? E demek ki biz dikkat etmedik. Burada bir kısım yanlışlıklar yaptık" ifadesini kullandı.



"Yanlış yaptık" diyebilmek için kişilerin aklını öne çıkarması gerektiğini ifade eden Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul siluetine dair yaptığı "Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum" sözlerini hatırlattı.



Çiçek, sözlerinin devamında şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız zaman zaman söylemiyor mu? 'İstanbul'un siluetini bozduk' diyor. E kim bozdu? Amerika mı, Rusya mı bozdu? E demek ki biz dikkat etmedik. Burada bir kısım yanlışlıklar yaptık. E görülüyor da zaten. Minare sayısından fazla gökdelen var. Demek ki yanlış yapmışız. E buna partici gözüyle bakmaya gerek yok. Birisi bana şöyle mi dedi, böyle mi dedi…"



Çiçek, partisinde eleştiri yapanlara 'ihanet etti' gibi ifadeler kullanan kişilere de "İhanet lafını işporta malı gibi kullanmamak lazım" diyerek tepki gösterdi.