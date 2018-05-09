Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Büyükelçi Makedonya'da kriz çıkardı.... /09 Mayıs 2018 17:27

AKP'li Büyükelçi Makedonya'da kriz çıkardı....

AKP’li eski milletvekili Tülin Betül Kara, Makedonya’ya Büyükelçi olarak atandıktan sonra burada yer alan Hizmet Hareketi’ne ait Okulu’a iftira atmasından dolayı diplomatik kriz çıktı. Türk Büyükelçi’nin hedef göstermesinden dolayı ülke ayağa kalktı.

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Yandaş kadrosundan Üsküp’e büyükelçi olarak atanan eski AKP milletvekili Tülin Betül Kara, Makedonya’da diplomatik kriz çıkardı. Tetovo’daki (Kalkandelen) Maarif okulunun açılışında kara propaganda yaparak ülkenin en başarılı okulu Yahya Kemal Kolejine “terörist” iftirası atan büyükelçi, ülkeyi ayağa kaldırdı.


 
RomanyaHaber’in haberine göre, iki dönem AKP milletvekili yaptıktan sonra 2016 yılında yandaş kadrosundan Üsküp Büyükelçiliğine atanan Tülin Betül Kara, Tetovo’da bir İngiliz okulundan dönüştürme Maarif okulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada velilerden öğrencilerini bu okula kaydetmeleri çağrısında bulundu.



Büyükelçi, bir yandan “Yahya Kemal koleji bizim muhatabımız olamaz.” derken diğer taraftan bu okullara iftira atmaktan ve sataşmaktan geri durmadı.

En temel diplomasi kurallarını ayaklar altına alarak Makedonya’nın içişlerine karışan ve ülkenin en başarılı eğitim kurumlarına “terörist” iftirası atan büyükelçi Kara; “Gelin hep birlikte çocuklarımızı bu okullara kaydettirelim. Birer anne ve baba olarak yarın öbür gün çocuklarının birer terörist olarak yetişmesini istemiyorsanız bu okullara verelim” skandal açıklamalarda bulundu.

BÜYÜKELÇİNİN NEFRET AÇIKLAMALARI ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRDI

AKP’li büyükelçinin açıklamalarına ülke yetkilileri, medyası ve halkı büyük tepki gösterdi. Kara’nın açıklamalarına sert tepki gösteren gazeteci Zerijeta Jajaga, bir diplomata yakışmayan nefret söylemi ve iftira açıklamalarını kınadı.

İki çocuğu da Yahya Kemal Koleji’nde eğitim gördüğünü ve onlarla gurur duyduğunu söyleyen Jajaga, Maarif okulunu kastederek, “Nefret söylemiyle açılışı yapılan bir okulda nasıl bir nesil yetiştirilecek? Üzülüyorum. Ayıp” dedi.

Büyükelçinin açıklamalarından sonra sosyal medyada çocuğunun resmini paylaşan Yahya Kemal Koleji öğrenci velisi Agim Selimi de Türk büyükelçiye tepki göstererek, “Bunlar mı terörist?!” diye sordu.

MAKEDONYA EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA: MAARİF OKULU BİZE AKREDİTE DEĞİL

Ülke genelinde büyükelçiye tepkilerin yükselmesi üzerine, Makedonya Eğitim Bakanlığı, Tetovo’daki Maarif okulunun kendilerine resmi akreditesinin bulunmadığını açıkladı: “Makedonya Eğitim bakanlığı olarak yasalar tüm özel ve devlet eğitim kurumlarına eşit şekilde uygulanıyor” denilen ve Portalb.mk sitesinde yer alan Bakanlık açıklamasında şu görüşlere yer verildi;“Devlet okulları gibi özel okullar da yasaya uygun hareket etmelidir. Maarif Vakfı, eğitim alanında belirlenen yasal hükümlere uygun olarak kurulmamıştır. Bize akredite değildir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı olarak büyükelçinin açıklamaları konusunda yorum yapmıyoruz.”
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