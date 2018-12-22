AKP'li belediyenin arabaları buhar olup uçtu

Sayıştay raporunda, AKP'li Güngören Belediyesi'nde 9 aracın hibe veya satış yoluyla elden çıkarıldığı, ancak belediyenin envanter kayıtlarında rastlanılmadığı, 1 taşıt hakkında ise bilgi edinilemediği belirtildi. Yasal sürecin başlatılması istendi.





Belediye ise akıbeti bilinmeyen araçlarla ilgili Sayıştay'a gönderdiği yanıtta, "Taşıtlarla ilgili envanter çalışması başlatıldı. Kayıp olduğu belirtilen minibüsün Bakırköy Belediyesinde olduğu saptandı" dedi.





Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sayıştay, İstanbul Güngören Belediyesi üzerine kayıtlı kamyon ve iş makinelerini bulamadı. Belediye, "Hibe ettik ve sattık" dedi ancak hibe kaydına da rastlanmadı. Sayıştay raporuna göre Tanoba Belediyesi'ne satıldığı belirtilen arazöz de ortada yok. Tokat Tanoba Belediye Başkanlığı Sayıştay denetçilerine, "Bizim arazöz aracımız hiç olmadı" dedi.





Kelkit Belediyesi'ne satıldığı belirtilen çöp kamyonu ise Erzincan Belediyesi hurdalığında bulundu.





Raporda, "9 adet taşıt başka belediyelere hibe veya satılmak suretiyle elden çıkarılmış ancak bu taşıtların devir/ tescil işlemleri yapılmamıştır, bir adet taşıt hakkında ise bilgi edinilememiştir. 10 araç Güngören Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunmakta ancak envanter kayıtlarında yer almamaktadır. Akıbeti bilinmeyen araçlara ilişkin sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir" denildi.





Belediye ise Sayıştay'a gönderdiği yanıtta "Taşıtlarla ilgili envanter çalışması başlatılmıştır. Kayıp olduğu belirtilen Terberg minibüsün ise Bakırköy Belediyesinde olduğu belirlenerek gerekli işlem başlatılmıştır" dedi.





Kaydı bulunamayan araçlar, bir adet arazöz, 3 adet Mercedes Benz marka kamyon, Şahin marka binek oto, İveco marka kamyon, Dodge marka kamyonet, Tofaş Fiat marka binek oto, Renault marka binek oto, Terberg marka minibüsten oluşuyor.



