AKP'li Belediyelerde istifa furyası başlayabilir....





Partisinin Afyonkarahisar’daki kampında konuşan Erdoğan, geçmişten geleceğe kurdukları köprünün ‘kilit taşı’nın değişim kararlılıkları olduğunu ifade etti.









Buradan hareketle daha önce teşkilatlarında ve belediyelerde yenilenme ihtiyacı olduğunu söylediğini aktaran cumhurbaşkanı, “Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Değişim ihtiyacını kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar” diye konuştu.





‘Gerekirse yapılır’





Siyasi hayatlarını, halkın kendilerine olan desteğine borçlu olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlendirilmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa bunu karşılıklı mutabakat içinde yapacağız. Buna kimsenin alınmaması gerekiyor. Bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmekten daha doğal ne olabilir. Bunu yapmazsak geçmişteki partilerden bir farkımız kalmaz. AK Parti’yi göz göre göre bu çıkmaza sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.”





Erdoğan’ın altı belediye başkanından istifa istediği iddia edilmişti.