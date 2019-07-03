Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden skandal cevap /03 Temmuz 2019 19:51

AKP'li belediyeden skandal cevap

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde CHP’li Belediye Meclis üyelerinin, TC ibaresinin belediye tabelasına eklenmesine yönelik verdiği önergeye AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Maliyet yüksek. TC ibaresi ekleyemeyiz” diyerek yanıt verdi.

SHABER3.COM

Kayseri Melikgazi’de CHP’li Belediye Meclis üyeleri, TC ibaresinin Melikgazi Belediyesi’nin tabelasına eklenmesine yönelik önerge verdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’dan ise, önergeye skandal bir yanıt geldi. Palancıoğlu, TC ibaresinin asıl maliyetinin şehit kanları olmasını hiçe sayarak önergeye, “Maliyet yüksek. TC ibaresi ekleyemeyiz” dedi. 

CHP’DEN TEPKİ 

CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Halil Yağmur, İbrahim Kaan ve CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa ise, AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Yılboğa'ya "maliyet" tepkisi gösterdi.  

CHP’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kaan, Palancıoğlu’na tepkisini, "Tek sorun maddi kaynak ise kaynağı ben bulurum, hadi bakalım görelim niyetinizi” diyerek ifade ederken, CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa ise, “TC ibaresinin maliyetini biz şahsen üstleniyoruz” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyeden skandal cevap Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:04