AKP'li belediyeden skandal cevap

Kayseri Melikgazi’de CHP’li Belediye Meclis üyeleri, TC ibaresinin Melikgazi Belediyesi’nin tabelasına eklenmesine yönelik önerge verdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’dan ise, önergeye skandal bir yanıt geldi. Palancıoğlu, TC ibaresinin asıl maliyetinin şehit kanları olmasını hiçe sayarak önergeye, “Maliyet yüksek. TC ibaresi ekleyemeyiz” dedi.







CHP’DEN TEPKİ





CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Halil Yağmur, İbrahim Kaan ve CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa ise, AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Yılboğa'ya "maliyet" tepkisi gösterdi.





CHP’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kaan, Palancıoğlu’na tepkisini, "Tek sorun maddi kaynak ise kaynağı ben bulurum, hadi bakalım görelim niyetinizi” diyerek ifade ederken, CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa ise, “TC ibaresinin maliyetini biz şahsen üstleniyoruz” dedi.