Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden kalan borcun afişini meydana astı /23 Mayıs 2019 10:47

AKP'li belediyeden kalan borcun afişini meydana astı

Gemlik'in yeni belediye başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, AKP’li Başkan Refik Yılmaz döneminden kalan borçları açıkladı. Sertaslan, 101 milyon TL'yi geçen borcun afişini çarşı meydanına astı.

SHABER3.COM

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kaybı yaşayan ve elindeki belediyeleri kaybeden AKP'de yolsuzluklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde kazanıp göreve başlayan CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, önceki başkan AKP’li Refik Yılmaz yönetimden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi seçim öncesi söz verdiği gibi afiş yaptırarak çarşı meydanında bulunan alış veriş merkezine astırdı. Sertaslan’ın astığı afişe göre Gemlik Belediyesi’nin 101 milyon 298 bin 355 lira borcu bulunuyor.

"Belediyenin uçan kuşa borcu var"
Başkan Sertaslan, yaptığı açıklamada belediyenin borcu ile ilgili inceleme yaparak kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Seçimlerde halkımız bizlere bir görev verdi. Ardından da herkesin merak ettiği konu ve bizden çokça talep etmeleri hasebiyle bazı açıklamalarda bulunmak zorunda hissettik kendimizi. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı görevimiz boyunca sürdüreceğiz. Gemlik halkının vergileriyle ayakta tutttuğu Gemlik Belediyesi'nin şu anda ne halde olduğunu bilmeye hakkı var. Bu anlamda uzman arkadaşlarımızla bir inceleme yapıp belediyemizin şu anki durumu ile alakalı bir hazırlık yaptık. En çok merak edilen konu belediyenin borçları idi. Belediyenin uçan kuşa borcu var. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyeden kalan borcun afişini meydana astı Sonraki Haber >>

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Aşırı hız felaket getirdi

Aşırı hız felaket getirdi

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:18