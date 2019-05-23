AKP'li belediyeden kalan borcun afişini meydana astı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kaybı yaşayan ve elindeki belediyeleri kaybeden AKP'de yolsuzluklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde kazanıp göreve başlayan CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, önceki başkan AKP’li Refik Yılmaz yönetimden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi seçim öncesi söz verdiği gibi afiş yaptırarak çarşı meydanında bulunan alış veriş merkezine astırdı. Sertaslan’ın astığı afişe göre Gemlik Belediyesi’nin 101 milyon 298 bin 355 lira borcu bulunuyor.





"Belediyenin uçan kuşa borcu var"

Başkan Sertaslan, yaptığı açıklamada belediyenin borcu ile ilgili inceleme yaparak kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:





“Seçimlerde halkımız bizlere bir görev verdi. Ardından da herkesin merak ettiği konu ve bizden çokça talep etmeleri hasebiyle bazı açıklamalarda bulunmak zorunda hissettik kendimizi. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı görevimiz boyunca sürdüreceğiz. Gemlik halkının vergileriyle ayakta tutttuğu Gemlik Belediyesi'nin şu anda ne halde olduğunu bilmeye hakkı var. Bu anlamda uzman arkadaşlarımızla bir inceleme yapıp belediyemizin şu anki durumu ile alakalı bir hazırlık yaptık. En çok merak edilen konu belediyenin borçları idi. Belediyenin uçan kuşa borcu var.