Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden ABD'ye yaptırım kararı: Kola artık yok /17 Ağustos 2018 01:29

AKP'li belediyeden ABD'ye yaptırım kararı: Kola artık yok

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Belediye Başkanı AKP'li Mahmut Badem, ABD'ye yönelik yaptırım kararı aldıklarını bildirdi

SHABER3.COM

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Belediye Başkanı AKPli Mahmut Badem, belediyeye ait tesislerde ABD menşeli içeceklerin satışını yasakladıklarını, bunun yerine yerli ürünlere yöneldiklerini söyledi.

AKP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, düzenlediği basın toplantısıyla ilçede yapılacak yeni yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi. ABD'nin son günlerde Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yatırımlara dikkat çeken Badem, şunları söyledi:

"Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaptığımız kahramanlıklarla nasıl ülkemizi koruduysak, şimdi de ABD'nin ekonomik ambargo ve dış politikalara, ülkemize karşı yaptığı akılalmaz çalışmaları bertaraf ederek, her  türlü şer odaklarından korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yakında  kutlayacağımız Ödemiş'in kurtuluş şenliklerinde olduğu gibi el ele, kol kola, birlikte ülkemizin her türlü kötülüklerin altından kalkması için çalışacağız. ABD'nin akıl almaz tutumu ile kendisine diz çöken, bağımlı bir ülke yapacağı Türkiye yoktur karşısında. Dimdik ayaktayız. Belediyemiz ekonomide uygulanmak istenen ambargoya karşı tasarruf tedbirlerini en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Belediye tesislerinde ABD'nin ürettiği meşrubatların satışını yasakladık. Bunun yerine yerli ürünlere yöneldik."
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