AKP'li Belediye'de yemek skandalı, İftar verdik dediler ama yutmadılar

Sayıştay raporuna göre

"Giderler arasında Yönetim Kurulu Başkanı'nın aracına ait bin 173 TL'lik trafik cezası, görevlendirme olmadan yapılan, konusu ve kimlerin katıldığı belli olmayan 20 bin 125 TL'lik yemek organizasyonları ve kurum dışından kişilerin gittiği 3 bin 680 TL'lik geziler bulunmaktadır. Bu kalemler Genel Yöetim Giderleri hesabının 24 bin 978 TL artmasına sebep olmuştur."





"ONLAR İFTAR YEMEKLERİ"





Kent Konut, Sayıştay'a verdiği savunmasında, "Yemek organizasyonu olarak belirtilen uygulamalar, şirketimizin hali hazırda konut sattığı müşterilerine yönelik olarak ramazan aylarında yemek öncesinde inşaatların geldiği seviyeyi göstermek, şirketin tanıtımını yapmak, hemşehri hukukunu geliştirmek ve site sakinlerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplu iftar davetleridir. Bu yemekler sadece üyelere verilmiştir. Aynı uygulama, konut yapan özel şahıslar tarafından da yapılmaktadır" dedi.





"RAMAZAN AYINA AİT DEĞİL"





Kurumun savunmasını geçersiz bulan Sayıştay, "Yemek faturaları, ramazan ayına denk gelen tarihlerde değil" tespitini yaptı.





Sayıştay'ın tespiti şöyle:





"Kent Konut A.Ş.'ye fatura edilen 11 bin 111 TL'lik faturanın 13.08.2015 tarihli olduğu, Taksim Otelcilik Abant Palace Oteli tarafından kuruma gönderilen açıklama kısmında "Konaklama bedeli" ibaresi bulunan 8 bin 125 TL'lik faturanın da 27.02.2015 tarihli olduğu görülmektedir. 2015 yılındaki ramazan ayının 18.06.2015 - 17.02.2015 tarihleri arasında olduğu dikkate alındığında, kurum tarafından yemek organizasyonlarının konut alan kişiler için yapılan iftar yemekleri olduğu şeklindeki açıklamanın gerçekçi olmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır."