Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye milyonları çöpe atmış... /04 Aralık 2018 10:58

AKP'li Belediye milyonları çöpe atmış...

Belediye, Beyşehir’e 7.7 milyon TL’ye üst geçit yaptı. Araçlar köprüye çarpınca yol kotu düşürüldü. Bu kez yağmurda her yeri su bastı. Olay Sayıştay denetiminde ortaya çıktı...

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında yaptırdığı üst geçit tartışma başlattı  Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı AKP'li Tahir Akyürek döneminde yapılan geçit, 7 milyon 765 bin TL'ye mal oldu. “Gerçek seyir terası” olarak tanıtılan “Beyşehir Akyokuş Yaya Köprüsü”, 4.6 metre yükseklikte inşa edildi. Ancak geçide araçlar çarpınca altında bulunan otoyolun kotu 50-60 cm kadar düşürüldü.

SAYIŞTAY İNCELEDİ

Bu kez de yol, yakınındaki otoparktan aşağıda kaldı. Yolda biriken yağmur suları tahliye edilemedi, her yeri su bastı. Belediye çözümü otoparkı kaldırmakta buldu. Sayıştay denetçileri 2017'de geçidi kontrole gidince, olması gereken korkuluk, beton, asfalt, ferforje korkuluk gibi malzemelerin de bölgede olmadığını gördü. Görevliler ise geçidi ve yolu tamamladıklarını ancak geçidin alçakta kalması nedeniyle yeni ihale yaparak asfalt, beton ve korkulukları söktürdüklerini söyledi.

BELEDİYENİN SAVUNMASI

Belediye, “Malzemeler ihtiyaç duyulan Selçuklu Bulduk Hoca Camii'ne takılarak kullanılmıştır” dedi. Otoyol korkulukları ise kongre merkezindeki otoparka takıldı. Sayıştay'ın raporunda, köprünün Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olarak 4.6 metre yükseklikte yapıldığını ancak köprünün yüksekliğini artırmak için yol kotunun 50-60 cm indirilmesinin sebebinin anlaşılamadığını belirtti.

Belediye ise, “Kural tanımaz sürücülerin yüksek gabarili yük ile köprüye çarptıkları görülmüş, köprüyü korumak için yol kotu indirilmiştir” savunması yaptı.

“GERÇEK SEYİR TERASI” OLARAK TANITILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan köprü “Gerçek seyir terası” olarak tanıtıldı. Sayıştay denetçileri köprüyü yerinde inceleyince ‘yapıldı' denilen işlerin yapılmadığını gördü.
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