Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye mahkeme kararını beklemeden Gölcük Milli Parkı’nda inşaata başladı /28 Haziran 2018 13:01

AKP'li Belediye mahkeme kararını beklemeden Gölcük Milli Parkı’nda inşaata başladı

Bolu Belediyesi, kiracı olarak bulunduğu Gölcük Milli Parkı’nda bilirkişi heyetinin keşif yapmasını beklemeden bungalov inşaatına başladı

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Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’nı imara açan ihalenin iptal edilmesinin ardından belediye, bungalov inşaatına kendisi başladı.


Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapılması için 19 Aralık’ta ihale açılmış, park 22 yıllığına özel işletmeye verilmişti.


Bolu halkı Gölcük’ün çevresinde el ele zincir oluşturarak ‘Gölcük imara açılamaz’ eylemi yapmış, Türkiye’nin dört bir yanından parkın işletmeye açılması kararına tepki yağmıştı. İhaleyi aylık 116 bin liralık teklifle kazanan Kurtuluş Tokcan’ın, 1996’da ‘Avrasya’ feribotunu kaçıran silahlı grubun lideri Muhammet Tokcan’ın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

AKP’li Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük ihalesini ‘üzülerek’ iptal ettiklerini, ancak projeden vazgeçilmediğini söylemişti.


Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Gölcük Platformu, milli parkın konaklamaya açılmasına olanak veren ‘Gölcük Gelişme Planı’nın iptali için dava açtı. Bu çerçevede 10 Temmuz’da bilirkişi heyeti Gölcük’te keşif yapacak. Ancak bu süreç tamamlanmadan belediye bungalov inşaatına başladı.

Gölcük Platformu Sözcüsü Murat Ataman, “Belediye, mahkeme kararını beklemedi” diye tepki gösterdi.

Yılmaz ağaç kesildiği iddiasıyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Orman ve Su işleri Bakanlığı yetkilileri ise hiç ağaç kesilmediğini savundu.
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