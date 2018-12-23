AKP'li belediye maaşları ödeyemedi!

Şirketlerden sonra belediye de adeta konkordato ilan etti! “Herkes Mercedes’e, Audi’ye biniyor, ben Passat’a mı bineyim?” sözleriyle gündem olan ve sonra da ‘metal yorgunu’ denilerek görevden el çektirilen AKP'li Mehmet Keleş’in Düzce Belediyesi, personelin maaşlarını ödeyemedi! Uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken kamu ve piyasaya 300 milyon civarında borcu bulunan Düzce Belediyesi personelinin maaşlarının ancak yarısını hesaplarına yatırabildiği öğrenildi.





BELEDİYE MAAŞLARI ÖDEYEMEDİ!

AKP'li Düzce Belediyesi’nin kamu ve piyasaya 300 milyon civarında borcu bulunduğu belirtilirken, İller Bankası’nın ise muslukları kıstığı ifade ediliyor. İller Bankası’ndan da yeterli desteği alamayan belediyenin ise mali krizi daha fazla derinden hissettiği ve bu ayki personel maaşlarının ancak yarısını ödeyebildiği öğrenildi. En geç pazartesi günü geri kalan ödemenin yapılacağı öğrenilirken, bundan sonraki aylar için ise nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.







PASSAT’LI BAŞKANIN BELEDİYESİ YİNE GÜNDEMDE!

Hatırlanacağı üzere mali sıkıntılarla boğuşan Düzce Belediyesi’nin önceki Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘metal yorgunu’ denilerek görevden alınmıştı. Keleş ise 9 akrabasını belediyeye müdür statüsünde göreve alması üzerine ‘aile hanedanlığı’ haberleri ve “Herkes Mercedes’e, Audi’ye biniyor, ben Passat’a mı bineyim?” sözleriyle kamuoyunun hafızasına kazınmıştı.

