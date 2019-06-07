AKP'li Belediye Başkanı yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Tevfik Göksu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramlaşma vesilesiyle Esenler’de hemşehri derneklerine üye vatandaşlarla buluştu. Göksu ve Soylu’yu karşılamaya gelen vatandaşlardan biri derdini anlatmak için Göksu’ya yaklaştı.







Göksu’ya 8 aydır işsiz olduğunu anlatan vatandaş hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Göksu vatandaşa elinin tersiyle ‘git buradan’ işareti yaptı. Aldığı cevaba sinirlenen vatandaş ‘elini sallama öyle’ diyerek tepki gösterdi. Göksu’nun yanında bulunanlarında hakaretlerine maruz kalan vatandaşı korumalar uzaklaştırdı.