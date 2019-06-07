Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye Başkanı yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu /07 Haziran 2019 15:08

AKP'li Belediye Başkanı yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Esenler’in AKP’li Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ‘8 ay oldu iş bulamıyorum’ diyerek yardım isteyen vatandaşa elinin tersiyle ‘git buradan’ işareti yaptı. Aldığı cevaba sinirlenen ve ‘elini salla öyle’ diyerek Göksu’ya tepki gösteren vatandaşı korumalar zorla uzaklaştırdı.

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Tevfik Göksu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramlaşma vesilesiyle Esenler’de hemşehri derneklerine üye vatandaşlarla buluştu. Göksu ve Soylu’yu karşılamaya gelen vatandaşlardan biri derdini anlatmak için Göksu’ya yaklaştı.

Göksu’ya 8 aydır işsiz olduğunu anlatan vatandaş hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Göksu vatandaşa elinin tersiyle ‘git buradan’ işareti yaptı. Aldığı cevaba sinirlenen vatandaş ‘elini sallama öyle’ diyerek tepki gösterdi. Göksu’nun yanında bulunanlarında hakaretlerine maruz kalan vatandaşı korumalar uzaklaştırdı.
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