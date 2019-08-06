Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye Başkanı kızını sınavsız kadroya aldı, işe gitmeden 5 yıl maaş ödedi /06 Ağustos 2019 12:03

AKP'li Belediye Başkanı kızını sınavsız kadroya aldı, işe gitmeden 5 yıl maaş ödedi

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi eski başkanı Menderes Atilla'nın kızına toplam 251 bin lira maaş ödendiği ortaya çıktı. Babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldığı söylenen Tuğçe Atilla'nın, 29 Mart 2019 tarihine kadar da hiç işe gitmediği de iddia ediliyor.

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AKP'li Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi eski başkanı Menderes Atilla'nın kızının 5 yıldır hiç işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Tuğçe Atilla babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldı. Atilla'nın işe gitmediği, mesai takip çizelgesinde adının bile olmadığı iddia edildi.

SINAVA BİLE GİRMEMİŞ

İçişleri Bakanlığı 2019 raporuna göre, Menderes Atilla'nın kızı Tuğçe Atilla'nın, 2015 yılı Haziran ayında, özel kalem müdürü olarak işe alındığı söyleniyor. İşe alımının sınavsız yapıldığı da söylenen Atilla'nın, daha sonra da mühendis ve işletmen kadrolarına atandığı belirtiliyor.

29 Mart 2019 tarihine kadar da hiç işe gitmediği de iddia edilen Atilla'ya ödenen 251 bin 803 liralık maaşın geri alınması için İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin harekete geçtiği de söyleniyor.
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