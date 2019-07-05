Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkanın istifası istendi /05 Temmuz 2019 19:51

AKP'li başkanın istifası istendi

Bursa Mudanya'da AKP Kadın Kolları Başkanı Neslihan Erdeniz, eşinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti eleştiren tweetleri yüzünden istifası istendi.

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Mudanya Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Neslihan Erdeniz’in, AKP Bursa il başkanlığı tarafından meclis üyeliği ve aynı zamanda 1,5 yıldır sürdürdüğü AKP Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinden eşinin hükümeti eleştiren twwetleri yüzünden istifası istendi.

Edinilen bilgiye göre, yerel seçimler sonrasında Neslihan Erdeniz’in eşine ait sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, 21 Nisan 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti hedef alan tweetler dikkat çekti. Söz konusu tweetlerin sosyal paylaşım sayfalarında ortaya çıkması üzerine partili yöneticiler, Erdeniz’in meclis üyeliği ve partideki görevini görüşmek üzere toplandı. İl Başkanlığı tarafından istifası istenen Neslihan Erdeniz, Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa ederken, meclis üyeliğinden istifa etmedi. 

KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DE SÜRDÜRÜYORDU 

Hatırlanacağı gibi, Mudanya Belediye Meclis Üyeliğinden de istifası istenen AKP’li Neslihan Erdeniz, 2018 yılı Ocak ayında AKP Mudanya İlçe Kadın Kolları’nın 5. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile seçime girmiş ve 1,5 yıldır Kadın Kolları Başkanlığı görevini sürdürmekteydi. Bu arada istifasının alınmasına neden olan eşine ait tweetleri içeren paylaşım sayfasının kapatıldığı gözlendi
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