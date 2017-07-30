AKP'li başkanın eş dost akraba üniversitesi!

AKP’li başkan, eş, akraba dostla üniversite kurmuş





İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2011 yılında kurulan Yeşilköy 2001 Eğitim, Sağlık, Kültür Vakfı tarafından 2013 yılında açıldı. Vakfın başkanı Esenyurt Belediye Başkanı olan Necmi Kadıoğlu… Kadıoğlu tarafından kurulan üniversitenin mütevelli heyetindeki 8 isimden 5'i de oldukça tanıdık. Mütevelli Heyeti Başkanı olan Orhan Özyurt, Özyurt A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı. Şirketin Esenyurt'ta birçok inşaat projesi bulunuyor. AKP'li belediyeyle ortak iş yapan firma kamu binaları, rezidanslar, ofis blokları ve AVM'den oluşan “City Center” projesini de Esenyurt Belediyesi'yle kat karşılığı modeliyle hayata geçiriyor. Projenin içinde kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, belediye binası ve Esenyurt Üniversitesi de bulunuyor. Yani Orhan Özyurt, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu üniversitenin inşaatını da üstlenmiş.













OĞLU BAŞKAN YARDIMCISI





Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı da Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun oğlu Ahmet İsmail Kadıoğlu… Necmi Kadıoğlu'nun Esenyurt Belediyesi'ndeki yardımcıları Emin Batmazoğlu ve Sebahattin Fidan da mütevelli heyeti üyesi. Esenyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Müge Doğan da heyet üyeleri arasında bulunuyor.







