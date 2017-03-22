AKP'li başkandan küfürlü tehdit: 16 Nisan'dan sonra a... koyacağız

AKP'li başkan yardımcısı böyle tehdit etti: '16 Nisan'dan sonra a... koyacağız'





Türkiye, 16 Nisan günü tarihinin en kritik oylaması için sandık başına gidiyor. Referandum yaklaşırken partilerin propaganda süreci de devam ediyor. AKP, devletin olanaklarını sonuna kadar kullanırken, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Nihat Kılıç, gazetecilere 16 Nisan’ı anımsatıp tehditler savurdu, hakaretler yağdırdı.







CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter’daki hesabından paylaştığı ifade tutanağı ile ortaya çıkan skandal şöyle gelişti:





Gazeteci Necdet Karadeniz, bugün saat 10.30 sıralarında belediyenin bastırdığı referandum afişlerinden almak için belediye binasına gitti. Belediye personellerinden biri Karadeniz’e, “Başkan bey sizi çağırıyor” dedi.





"16 NİSAN'DAN SONRA GAZETECİLERİN A... KOYACAĞIZ"





Belediye başkanı ile görüşmek üzere odasına gittiğini anlatan Karadeniz, “Odada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Başkanvekili Nihat Kılıç, bana hitaben, ‘neden yalan yanlış haber yazıyorsunuz, 16 Nisan’dan sonra gazetecilerin a… koyacağız’ diyerek tehdit ve hakarette bulundu” ifadelerini kullandı.





Kılıç’a “Mahkeme kapıları açıktır” dediğini anlatan Karadeniz, “Bu tehdit ve hakaretlere maruz kaldığımda yanımda tanık olarak kimse bulunmamaktaydı. Bu şekilde mağdur duruma düştüm” dedi.















