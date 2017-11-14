AKP'li Başkan zimmete para geçirmekten tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinin belediye başkanı Ali Osman Yıldız’ı, 16 Haziran’da görevden aldı. Müfettişlerin yaptığı incelemenin ardından Yıldız hakkında “Zimmete para geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanma, suç delillerini kaybetme” gerekçesi ile dava açıldı.





Hazırlanan raporlar neticesinde Sarıoğlan Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız için tutuklama talebinde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





2014’teki yerel seçimde MHP’den aday olan ve seçimi kazanan Yıldız, 2015’te AKP’ye katılmıştı. AKP Kayseri İl Başkanlığı, Yıldız’ı hakkındaki iddialar nedeniyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Bunun üzerine Ali Osman Yıldız, 19 Aralık 2016’da AK Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı.