Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkan tutuklandı /19 Ekim 2017 14:14

AKP'li başkan tutuklandı

Bolu Taşkesti beldesi belediye başkanı AKP’li Saim Çevik, taciz ve zorla alıkoyma suçlamalarıyla tutuklandı.

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25 yaşındaki Hemşire T.D.’yi taciz edip evinde alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin belediye başkanı AKP’li Saim Çevik tutuklandı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi.

Çevik iddiaya göre kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire D.’yle restoranda yemek yedi. İkili daha sonra Çevik’in evine gitti. Çevik, birinci kattaki evinde tuvalete gittiği sırada D. balkondan atladı. Yaralanan kadın Çevik’in aradığı bir yakını tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşananları hastanede polise anlatan hemşire D., Çevik’ten şikayetçi oldu.

D.’nin restoranda yemek yerken bir yakınına bulundukları restoranın ismini verip ‘Beni kurtar’ diye mesaj attığı da ileri sürüldü.

Tacize uğrayan kadının ifadesi üzerine gözaltına alınan Çevik’in sorgusunda suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Çevik, D.’nin kendisiyle iş için sürekli görüşmek istediğini, bazı sağlık kuruluşlarına iş görüşmesi yapması için gönderdiğini, olay günü de yine iş konusunda yardımcı olmak için buluştuklarını öne sürdü.

Sorgusunun ardından dün mahkemeye sevk edilen Çevik tutuklandı. Çevik’in avukatı Emre Acar, adliye önünde yaptığı açıklamada ‘taciz’ iddiasının doğru olmadığını öne sürerek müvekkilinin, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Çevik’in ayrıca dün akşam toplanan AKP il başkanlığı yönetim kurulu toplantısında partiden ihraç edildiği ve belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesinin istendiği belirtildi.
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