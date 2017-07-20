Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkan polisin boğazına sarıldı, şoförü yumrukladı /20 Temmuz 2017 13:20

AKP'li başkan polisin boğazına sarıldı, şoförü yumrukladı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve şoförü, tartıştıkları polise saldırdı. Çimen, polisin boğazını sıkmaya çalışırken şoförü polise yumruk attı.

AKP’li Belediye Başkanı Çimen polise saldırdı, şoförü yumrukladı

AKP'li Belediye Başkanı ve şoförü polise saldırdı

Gümüşhane’nin AKP’li Belediye Başkanı Ercan Çimen, sivil giyimli özel harekat polisinin boğazını sıkmaya çalıştı, belediye başkanının şoförü de aynı polise yumruk attı. 

Evrensel'in haberine göre 9 Haziran günü, Köprübaşı Karakolu yakınında meydana gelen olayda, iddiaya göre Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünde görevli, sivil giyimli Özel Harekat Polisi G.T, hamile olan eşinin de içinde bulunduğu aracını Atatürk Caddesindeki bir marketin yanına park ettiği sırada resmi giyimli başka bir polis memuruyla aralarında tartışma yaşandı. Araya giren yurttaşlar gerginliği önlemeye çalışırken o sırada olay yerine Belediye Başkanı Ercan Çimen de geldi. Kamera görüntülerine de yansıyan bu anlarda, olayı ayırmak için geldiği düşünülen Çimen, özel harekat polisinin aracına yönelerek kapıyı tuttu. Bunun üzerine G.T, Belediye Başkanını iterek “Kapımızı bırakın” dedi ve aracına binmeye çalıştı. 

HAMİLE KADIN ARBEDENİN ORTASINDA KALDI

Araya giren resmi polislerin G.T’yi, “Belediye başkanı o, ne yapıyorsun?” diyerek uyardığı esnada Belediye Başkanı ve beraberindekiler özel harekat polisinin üstüne yürüdü. 

Görüntülerde polisler ve olay yerinde bulunan yurttaşların özel harekat polisini uzaklaştırmaya çalıştığı, buna rağmen Belediye Başkanının ısrarla polisin olduğu noktaya gittiği de görülüyor. Daha sonra ise AKP’li Belediye Başkanı Çimen’in Şoförü Bayram Kurt, G.T’yi yumrukladı. Yumruklamanın ardından da Belediye Başkanı Çimen G.T’nin arkasından dolanarak boğazını sıkmaya çalıştı. Olay esnasında araçtan inerek eşini kurtarmaya çalışan hamile kadın da arbedenin ortasında kalırken G.T. ve yaşananlara tanık olup çığlıklar atarak ağlayan hamile eşi, bir marketin içine götürüldü. Bu anlarda Belediye Başkanının beraberindeki bir kişinin polislere dönerek “On kişi bir adamı alamadınız” demesi üzerine polisler de “Sizin polisle ne işiniz var?” diyerek tepki gösterdi. Belediye Başkanı Çimen'in bu anları kaydeden bir gazeteciye dönerek “Ne var, ne oldu?” demesi üzerine olay yerinde bulunanlar gazeteciye sözlü sataşmada bulundu. Gerginlik Belediye Başkanı ve kalabalığın olay yerinden ayrılmasıyla son buldu. 

Olayla ilgili AKP Belediye Başkanı Ercan Çimen bir açıklama yapmazken henüz bir soruşturma açılmadığı da öğrenildi. 
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AKP’li Belediye Başkanı Çimen polise saldırdı, şoförü yumrukladı

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