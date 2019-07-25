Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkan kendini müdür atadı /25 Temmuz 2019 19:52

AKP'li başkan kendini müdür atadı

AKP Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kadrolaşmada çağ atlatıp kendisini Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TRABEL şirketinin müdür olarak atadığı ortaya çıktı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın kendini belediyeye ait şirketin yönetimine atamasının ardından benzer bir örneği daha ortaya çıkardı. 

Kendisini belediye şirketinin yönetimine atayan Erdoğan'ın istifa etmesinin ardından Saymaz, yaptığı paylaşımla aynı kadrolaşma örneğini AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da yapmış olduğunu belirtti. Saymaz'ın paylaştığı belgelere göre Zorluoğlu, Trabzon Belediyesi'ne bağlı TRABEL adlı şirketin müdürü olarak gözüküyor. Zorluoğlu'nun aynı anda hem belediyeden hem de TRABEL'den maaş aldığı ayrıntısı ise yine belgelerde açıkça görünmekte. 

Gazeteci İsmail Saymaz, olayla ilgili paylaşımında "Kendisini belediye ait şirketin yönetimine atayan CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu görevinden istifa etti. Aynı refleksi AKP’den de bekliyoruz. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kendisini TRABEL adlı şirketin başına atamış ve maaş alıyor." ifadelerini kullandı. Saymaz ayrıca paylaşımına ilgili şirkete dair sicil gazetesi küpürünü de ekledi.

 İŞTE O BELGE:



CHP'li Karaburun Belediyesi Başkanı Girgin Erdoğan, daha önce kendisini belediye şirketine müdür olarak atamış, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından ise maaşını eğitime bağışladığını açıklamış, ardından da istifa etmişti. 



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