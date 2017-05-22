AKP'li bakan sınır dışı edilmemiş!

Anayasa referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türklerle bir araya gelmek için Mart ayında Rotterdam'a kentine giden ancak burada "istenmeyen kişi" ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın sınır dışı edilmediği, kendi isteğiyle ülkeden ayrıldığı belirtildi.



Zorla sınır dışı yaşanmadığı için de Kaya'nın Hollanda devleti aleyhine açtığı dava düştü.







De Telegraaf gazetesinde yer alan haberde, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan olayın ayrıntılarına yer verildi.







Habere göre, Kaya, 11 Mart'ta Hollanda makamlarının, "istenmiyorsunuz, gelmeyin" uyarısına rağmen Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a geldi.

Hollanda hükümeti, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü'ne Kaya ve diğer Türk bakanları "istenmeyen yabancı" ilan etme talimatı verdi.

Ancak, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na gidişine izin verilmeyen Kaya zorla sınır dışı edilmiş değil.





Gazeteye göre, 11 Mart gecesi Rotterdam 'da bir kaç saat kalan Bakan Kaya, görüşmeler sonunda kendi isteğiyle ülkeden ayrıldı. Kaya, polis eşliğinde Almanya'ya geri döndü.





Ancak, Kaya'nın Hollanda'da kampanya yapmasının engellenmesi kararını protesto eden Türk hükümeti yanlısı bir grup ile Rotterdam polisi arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türk bakanın kendi isteğiyle Hollanda'dan ayrılmasının gölgede kaldığı vurgulandı.







Zorla sınır dışı olayı yaşanmadığı için Kaya'nın Hollanda makamları aleyhine açtığı dava düştü.





Üst düzey bir Türk yetkilinin bunu doğruladığını belirten gazeteye göre, Kaya'nın avukatı Ejder Köse açıklama yapmadı.

Köse, daha önce yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın Hollanda tarafından neye dayanılarak sınır dışı edildiğinin bilinmediğini belirterek, sınır dışı kararının hukuki açıdan net olmadığını savunmuştu.