Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li bakan sınır dışı edilmemiş! /22 Mayıs 2017 10:18

AKP'li bakan sınır dışı edilmemiş!

Hollanda basını: Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınır dışı edilmedi, kendi isteğiyle ayrıldı

Bakan Kaya Başbakan Yıldırım'ın o sözlerine rağmen neden Hollanda'ya gitti?

Anayasa referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türklerle bir araya gelmek için Mart ayında Rotterdam'a kentine giden ancak burada "istenmeyen kişi" ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın sınır dışı edilmediği, kendi isteğiyle ülkeden ayrıldığı belirtildi.
Zorla sınır dışı yaşanmadığı için de Kaya'nın Hollanda devleti aleyhine açtığı dava düştü.

De Telegraaf gazetesinde yer alan haberde, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan olayın ayrıntılarına yer verildi.

Habere göre, Kaya, 11 Mart'ta Hollanda makamlarının, "istenmiyorsunuz, gelmeyin" uyarısına rağmen Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a geldi.
Hollanda hükümeti, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü'ne Kaya ve diğer Türk bakanları "istenmeyen yabancı" ilan etme talimatı verdi.
Ancak, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na gidişine izin verilmeyen Kaya zorla sınır dışı edilmiş değil.

Gazeteye göre, 11 Mart gecesi Rotterdam 'da bir kaç saat kalan Bakan Kaya, görüşmeler sonunda kendi isteğiyle ülkeden ayrıldı. Kaya, polis eşliğinde Almanya'ya geri döndü.

Ancak, Kaya'nın Hollanda'da kampanya yapmasının engellenmesi kararını protesto eden Türk hükümeti yanlısı bir grup ile Rotterdam polisi arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türk bakanın kendi isteğiyle Hollanda'dan ayrılmasının gölgede kaldığı vurgulandı.

Zorla sınır dışı olayı yaşanmadığı için Kaya'nın Hollanda makamları aleyhine açtığı dava düştü.

Üst düzey bir Türk yetkilinin bunu doğruladığını belirten gazeteye göre, Kaya'nın avukatı Ejder Köse açıklama yapmadı.
Köse, daha önce yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın Hollanda tarafından neye dayanılarak sınır dışı edildiğinin bilinmediğini belirterek, sınır dışı kararının hukuki açıdan net olmadığını savunmuştu.
<< Önceki Haber AKP'li bakan sınır dışı edilmemiş! Sonraki Haber >>

Gülmen ve Özakça gece yarısı baskınıyla gözaltında

Gülmen ve Özakça gece yarısı baskınıyla gözaltında

Tut beni Allah’ım, tut ki, edemem Sensiz!

Tut beni Allah’ım, tut ki, edemem Sensiz!

Deniz aslanı küçük kızı az daha öldürüyordu

Deniz aslanı küçük kızı az daha öldürüyordu

Halime nine paraşütle uçtu, gündem oldu

Halime nine paraşütle uçtu, gündem oldu

Bükreş, 'Dünyanın Renkleri'ne boyandı!

Bükreş, 'Dünyanın Renkleri'ne boyandı!

Romanya, Türk elçinin yol açtığı pasaport skandalını konuşuyor!

Romanya, Türk elçinin yol açtığı pasaport skandalını konuşuyor!

Ramazan-ı Şerife girerken unutulmaması gerekenler

Ramazan-ı Şerife girerken unutulmaması gerekenler

Enes Kanter'in doğum günü IFLC sahnesinde kutlandı

Enes Kanter'in doğum günü IFLC sahnesinde kutlandı

Polis aracından ilginç anons

Polis aracından ilginç anons

Ameliyat sırasında doktorlar birbirine girdi

Ameliyat sırasında doktorlar birbirine girdi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:05