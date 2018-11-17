AKP'li aday adayından camide seçim propagandası

Geçen hafta Samsun Ayvacık'ta belediye başkan aday adaylığını cami kürsüsünden açıklayan imamdan sonra, dün de AKP'li bir aday adayı cuma namazı sırasında cami girişine propaganda pankartını astı.





Yalova'da AKP'li Serhat Teber, 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimleri için cuma namazı öncesinde cami girişine afişini astı, propaganda yaptı. Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Yalova Çiftlikköy İlçesi'nde AKP'li belediye başkan aday adayı cuma namazını seçim için fırsata çevirdi. Taşköprü Belde Belediyesi için aday adayı olan Serhat Teber, beldenin en büyük camisinin girişine cuma namazı öncesinde seçim afişi astırdı. Teber'in afişinde “Her şey Taşköprü için. Hep birlikte yenide hedeflere” ifadeleri yer aldı.





Cemaatin tepki gösterdiği pankart namaz sonrasında indirildi.