AKP'li 'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Yol TV'nin yaptığı sokak röportajı sırasında öğretim üyesi olduğu belirtilen bir kişinin "Devlet dünya kadar tarıma destek veriyor. Gidip çalışıyor mu bu gençler? İşsizlik değil bunun adı işi beğenmemek. Dünya kadar tarlalar boş duruyor" sözlerine yurttaşlar tepki gösterdi.





Bir çiftçi öğretim üyesi olduğu belirtilen kişiye buğdayın fiyatını sordu. Buğdayın fiyatını bilmediğini söyleyen öğretim üyesi gübreye ve mazota gelen zam hakkında da yorum yapmadı.





1300 lira maaş aldığını söyleyen ve 'açım' diyen çiftçiden telefonunu göstermesini isteyen öğretim üyesinin bu talebi ve sonrasında yaşananlar ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.