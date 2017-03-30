Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat eliyle referandum yatırımı /30 Mart 2017 15:04

Ziraat eliyle referandum yatırımı

Referandum sonrası mayıs ayında promosyon alacak emeklilere ödemeler nisan ayında yapılacak.

SHABER3.COM

Son dakika Ziraat Bankası’ndan promosyon açıklaması

Üç yıllık dönem için, aylık maaşı, 1000 TL’ye kadar olan emeklilere en az 300 TL; 1001-2000 TL aralığında olanlara en az 375 TL; ve 2000 TL üzerinde olanlara en az 450 TL promosyon ödenecek.

SGK ile Ziraat Bankası’nın yaptığı anlaşma sonucu emeklilere promosyonun 3 aylık takvim üzerinden ödeneceği duyurulmuştu. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler mart ayında, kimlik numaraları 4 ve 6 ile bitenler nisan ayında, 8 ile bitenler ise referandum sonrası yani mayıs ayında alabilecekler.

BAŞVURU YAPAN PROMOSYONU ALIYOR

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün promosyonların bankalar tarafından Nisan ayı beklenmeden emeklilere ödenmeye başlandığını söyledi. Ergün “Emekliler başvuru yaptıkları zaman promosyonlarını alabilirler” dedi.
<< Önceki Haber Ziraat eliyle referandum yatırımı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:26:49