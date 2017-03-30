Ziraat eliyle referandum yatırımı

Son dakika Ziraat Bankası’ndan promosyon açıklaması





Üç yıllık dönem için, aylık maaşı, 1000 TL’ye kadar olan emeklilere en az 300 TL; 1001-2000 TL aralığında olanlara en az 375 TL; ve 2000 TL üzerinde olanlara en az 450 TL promosyon ödenecek.





SGK ile Ziraat Bankası’nın yaptığı anlaşma sonucu emeklilere promosyonun 3 aylık takvim üzerinden ödeneceği duyurulmuştu. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler mart ayında, kimlik numaraları 4 ve 6 ile bitenler nisan ayında, 8 ile bitenler ise referandum sonrası yani mayıs ayında alabilecekler.





BAŞVURU YAPAN PROMOSYONU ALIYOR





Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün promosyonların bankalar tarafından Nisan ayı beklenmeden emeklilere ödenmeye başlandığını söyledi. Ergün “Emekliler başvuru yaptıkları zaman promosyonlarını alabilirler” dedi.