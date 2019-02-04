AKP'den yasamayı kökten bitirecek adım, Kanunları da Saray yapacak

Anayasa Referandumu sürecinde ‘Meclis’in gücü artacak, yasama yetkisi sadece Meclis’te olacak’ söylemiyle propaganda yapan AKP, tartışmalı bir konuyu daha gündeme getirdi. Buna göre Meclis’in daha kısa ve soyut yasalarla çalışmalarını sürdürmesi, daha net konuların ise Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ne bırakılması planlanıyor. Muhalefete göre bu adım, zaten etkisizleştirilen Meclis’in yetkilerinin neredeyse tamamen ortadan kaldırılması anlamı taşıyor.









AKP’nin söz konusu planı, dün iki gazetede birden haber oldu. Hürriyet ve Türkiye gazetelerine sızdırılan konu, Meclis’in yasama yetkisini tamamıyla gasp anlamı taşıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda Meclis’in yasama faaliyetlerinin değerlendirildiğinin öne sürüldüğü haberlerde, AKP yönetiminin yasa metinlerinin uzun ve ayrıntılı olduğundan şikayet ettiği belirtiliyor. İddiaya göre parti kurmayları, çalışmaların bu nedenle uzun zaman aldığını belirtirken Erdoğan ise konu hakkında çalışma yapılması için Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nu görevlendirdi. AKP kurmayları, “Düzenlemelerin, kısa ve öz olması, diğer alt başlıkların kararname veya yönetmeliklere bırakılmasını değerlendireceklerini” kaydetti.





16 Nisan 2017 Referandumu’nda Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararname yetkisini genişletme anlamı da taşıyan bu plan, muhalefetin tepkisini çekti.





TANRIKULU: TÜRKİYE TİPİ YENİ REJİM

BirGün gazetesinden Uğur Koç’un haberine göre; CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu, “AKP ve Erdoğan, aslında parlamentonun yasa yapmasından değil, parlamentonun kendisinden rahatsız” dedi.





Anayasa değişikliğini hatırlatarak, “Zaten Meclis’in denetim yetkisi en aza indirilmiş durumda” diyen Tanrıkulu, “Şimdi de bu düzenlemeyle yasa yapma yetkisini de parlamentodan alıp doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.





“AKP ve Erdoğan’a hiçbir şey yetmiyor” diyen Tanrıkulu, tartışmaya açılan düzenlemeyi şöyle değerlendirdi: “Şu andaki düzenin demokrasi ve parlamenter rejimle zaten alakası yokken, bu düzenleme ile giderek ondan daha da fazla uzaklaşarak Türkiye tipi bir yeni rejimi kurmayı amaçlıyorlar. Ülkeyi yöneten, yasaları yapan 16 yıldır bizzat AKP. Yasaları, hukukçuların bile okuyup anlayamayacağı biçimde hazırlayanlar da kendileri. Çünkü her yasada, maddelerin içine bir çevrenin çıkarları için gizli ifadeler yerleştiriyorlar.”





CİHANER: AKP NE DİYORSA TERSİ OLUR





Eski cumhuriyet başsavcısı olan CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner ise, bu düzenleme ile, zaten gasp edilen Meclis’in yasama fonksiyonu için AKP açısından bir aşamanın daha geçileceğini işaret ediyor.





“AKP, ‘Meclis güçlenecek’ diyorsa bilin ki Meclis zayıflayacaktır. AKP ‘şeffaflık artacak’ diyorsa bilin ki şeffaflık azalacak, tasarruf diyorsa israf artacaktır…” diyen Cihaner, “Kanunlar hiyerarşisinde soyut ve genel kurallar Anayasa’ya atfedilir. Yasalar ise Anayasa’nın koyduğu genel kuralları detaylandırır. Ancak Meclis’in yasa yapma yetkisi doğrudan doğruya bu şekilde tahrip edilirse yasaların bu temel fonksiyonları da ortadan kaldırılmış olur” diye konuştu.