Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Türkiye'deki FBI ajanlarına Cemaat soruşturması! /15 Aralık 2017 09:34

AKP'den Türkiye'deki FBI ajanlarına Cemaat soruşturması!

Türkiye'nin FBI ajanlarına dönük soruşturma başlattığı ve Hizmet Hareketi ile bağlantısı olduğu iddia edilen ajanlar hakkında yasal işlem yürütüleceği ve sınır dışı edilecekleri belirtildi.

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AKP'den FBI hamlesi: Türkiye'deki ajanlar hakkında soruşturma

17 Aralık yolsuzluk operasyonunu yapan ekipte yer alan polis şefi Hüseyin Korkmaz’ın ABD'deki Zarrab davasında tanık olması sebebiyle AKP hükümetinin Türkiye'de görevli bulunan ve resmi sayısı 30 civarındaki FBI çalışanı hakkında inceleme başlattığı duyuruldu. 

Yeni Şafak'ın haberine göre, Korkmaz’ın ABD mahkemesindeki sözleri sonrasında bir FBI görevlisi önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na çağrıldı. FBI görevlisinden, Korkmaz’ın ifadeleri hakkında izahat istendi.

30’DAN FAZLA ELEMAN

Türkiye’de, görev yapan Amerikan’ın iç istihbarat birimleri olan FBI, ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) gibi kuruluşların görevlileri mercek altına alındı. FBI’ın ve DEA’nın Türkiye’de resmi olarak 30’dan fazla elemanı olduğu biliniyor. Gayriresmi eleman sayısı bilinmeyen FBI’ın Türkiye’de değişik operasyonlara giriştiği de bilinenler arasında yer alıyor.

Havuz Medyası'nın haberine göre FBI yetkilileri hakkında, Korkmaz ile irtibatlarının belirlenmesi halinde “devletin güvenliği ve iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri sızdırılması” suçundan soruşturma açılacak.


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