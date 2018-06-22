AKP'den son dakika hamlesi... Devamsızlıktan kalan 9077 öğrenci mezun edildi

AKP hükümetinin 24 Haziran erken seçimleri öncesi getirdiği düzenlemelere bir yenisi eklendi.







Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversite öğrencilerine af gibi düzenlemelerin ardından seçime bir gün kala yeni bir açıklama geldi.





Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9077 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini duyurdu.





Yılmaz, ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencileri içinde derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşanların başarısız sayıldığını hatırlattı.







Milli Eğitim Bakanı şunları söyledi:





''Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açmamalarını sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9077'dir, 9077 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.''