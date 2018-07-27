AKP'den Şık'a 100 bin liralık dava

AKP, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada, 'AK Parti'ye yönelik çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu' gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.







Partinin avukatı Burhanettin Sevencan ve Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanın dilekçesinde, Şık'ın, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi üzerine söz talep edip Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı belirtildi.





Şık'ın, konuşmasında, 'yasa tasarısının içeriği ile ilgisiz şekilde, AKP hakkında akla, mantığa ve vicdana sığmayan, tamamen iftira niteliğinde bazı açıklamalar yaptığı, açıklamalarında AKP'ye yönelik, katlanılması asla mümkün olmayan çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu' ifade edilen dilekçede, Şık'ın konuşmasından bölümlere yer verildi.





Dilekçede, Şık'ın 'akla, mantığa, vicdana aykırı iddialarının kabul edilebilir olmadığı', 'bu iddialarla açık ve galiz hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç isnadında bulunduğu' öne sürüldü.





Şık'ın, siyasi eleştiri adı altında yapılan, fakat orantısız ve gerekli olmayan sözler içeren konuşmasının 'düşünce açıklaması ve eleştiri' olarak kabul edilemeyeceği kaydedilen dilekçede, 'bu denli ağır hakaretlerin düşünce açıklaması olarak kabulü halinde kişilik değerlerinin, hukuk ve anayasal güvenden yoksun kalacağı' belirtildi.





Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, "Şık'ın, bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği" ifade edilerek, Şık'tan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.