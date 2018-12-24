Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den sanatçı gözaltılarına ilk yorum: Darbe çağrısı vardı /24 Aralık 2018 15:59

AKP'den sanatçı gözaltılarına ilk yorum: Darbe çağrısı vardı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkındaki soruşturmayla ilgili 'Ortada bir darbe çağrısı, bir tehdit ve sokağa çıkma da içerisinde olan, neredeyse bir vandallığa çağrı olan bir ifade durumu söz konusu' diye konuştu.

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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin AKP'den ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma hakkında konuşan AKP'li Dağ, "Ortada bir darbe çağrısı, bir tehdit ve sokağa çıkma da içerisinde olan, neredeyse bir vandallığa çağrı olan bir ifade durumu söz konusu. İnsanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz" diye konuştu.

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Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki bunların cezasız kalması demek; açıkçası insanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz. Onlara suç işleme noktasında bir imkan sağlamaz. Görevi ne olursa olsun düşünce özgürlüğünü aşan noktada, düşünce özgürlüğü sınırları da belli; eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsunuz, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına yıllarca görev yapmış, başbakanlık yapmış bir kişiye bir takım anımsatmalar içerisinde oluyorsunuz, bu da insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu ortaya koyuyorsa, burada gerçekten bunun hukuki anlamda, cezai anlamda bir soruşturması, yargılanması olarak normal bir şey yok. Süreçte buna dahil bir süreç. Savcı soruşturma başlattı, ifadeye çağırdı. Bunlar hukuki olarak yaşanacak durumu olan süreçlerdir. Savcılık ifadesini alacak. İlerleyen saatlerde de bu konuda gerekli kararı savcılık verecektir. Onun için bunu, bu eylemi hiçbir şekilde hukuki sürece dahil etmemek veya cezai sürece dahil etmemek, bazı insanların suç işleme özgürlüğü gibi bir anlama ortaya çıkartır. Bu açıdan normaldir, cezai süreç devam ediyor. Bizlere düşen hukuki ve cezai süreci takip etmek ve saygı duymaktır."
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