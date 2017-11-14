Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 'Paradise Papers' karartması /14 Kasım 2017 23:04

AKP'den 'Paradise Papers' karartması

TBMM'den son dakika haberi... CHP’nin siyasi parti genel başkanları ile başbakan ve bakanların vergi cennetlerinde bulunması muhtemel servetlerinin araştırılması için verdiği önerge Meclis Genel Kurulu’ndaki AKP'nin oylarıyla reddedildi.

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CHP’nin ‘Paradise Papers’ önergesi reddedildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları ve akrabalarıyla ilgili Paradise Papers'ta yer alan konularla ilgili soruşturma açılmasını istemesi üzerine CHP’nin verdiği araştırma önergesi reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde de HDP'nin verdiği araştırma önergesi AKP'lilerin oylarıyla reddedilmişti.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, Malta’da çocukları ve akrabalarına ait off-shore şirketlerine ilişkin yaptığı açıklamada şirketlerin varlığını kabul ederek, “Denizcilik küresel bir iştir. Bunun gizli saklı bir tarafı yok. Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar” demişti.
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