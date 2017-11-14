AKP'den 'Paradise Papers' karartması

CHP’nin ‘Paradise Papers’ önergesi reddedildi





Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları ve akrabalarıyla ilgili Paradise Papers'ta yer alan konularla ilgili soruşturma açılmasını istemesi üzerine CHP’nin verdiği araştırma önergesi reddedildi.







Geçtiğimiz günlerde de HDP'nin verdiği araştırma önergesi AKP'lilerin oylarıyla reddedilmişti.





BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?





Başbakan Binali Yıldırım, Malta’da çocukları ve akrabalarına ait off-shore şirketlerine ilişkin yaptığı açıklamada şirketlerin varlığını kabul ederek, “Denizcilik küresel bir iştir. Bunun gizli saklı bir tarafı yok. Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar” demişti.