AKP'den örnek aldılar.... Le Figaro, Sarı Yeleklileri darbeci ilan etti

Le Figaro'nun, adını gizleyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Cumartesi günü Paris'te gerçekleşmesi beklenen büyük miting sırasında darbe girişiminde bulunulabileceği öne sürüldü.







Haberde adı açıklanmayan yetkilinin, bütün Fransa'yı saran sokak hareketleri hakkındaki, "Onlar darbeci, darbecilerin girişimlerine şahit oluyoruz" yorumu aktarıldı.





Reuters haber ajansının bir cumhurbaşkalığı görevlisine dayandırdığı haberinde ise, bazı protestocuların Paris'e "vandalizm ve cinayet" için geleceğine dönük ihbar olduğu belirtildi.





65 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ





Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in yaptığı açıklamaya göre, tüm Fransa'da protestolara karşı 65 bin polis görev yaparken, bakanlık binalarını terörle mücadele birlikleri koruyor. Öte yandan, Fransız hükümetinin terörle mücadele birliklerini protestoları bastırmak için de kullanmayı planladığı iddia ediliyor.









Eylemcilerin Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisine yapacağı yürüyüş için sosyal medyada çağrılar yapılırken, "Fransa bıktı! Orada daha büyük sayılarla, daha güçlü bir şekilde, Fransa halkının hakları için olacağız" sloganı öne çıktı.